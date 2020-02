Un muerto y cinco heridos por tiroteo registrado en autobús de California (VIDEO)

Una persona resultó muerta y otras cinco heridas en un tiroteo registrado esta madrugada en un autobús Greyhound que hacía la ruta desde Los Ángeles a San Francisco, sin que se conozca el motivo que desencadenó el suceso, informó la Patrulla de Carreteras de California.

Las víctimas, todos pasajeros, fueron trasladadas con heridas de bala a hospitales de la zona, menos una de ellas, que falleció debido a la gravedad de sus lesiones y cuyo cadáver quedó dentro del vehículo, aseguró a los medios locales el portavoz de la Patrulla de Carreteras, Steve Loftus.

Información relacionada: Incidente “terrorista” deja varios acuchillados y un muerto en Londres

Según el portavoz, el sospechoso de haber desencadenado el tiroteo, que era otro pasajero y cuya identidad no reveló, se encuentra detenido, mientras se investigan las circunstancias del suceso.

#BREAKING Just arrived to Lebec where @CHPFortTejon is investigating a shooting on this Greyhound bus. Details on @ABC7 5-7am. #abc7eyewitness pic.twitter.com/JE5lVMRwQN

— Marc Cota-Robles (@abc7marccr) February 3, 2020