Un hombre antivacunas en Italia crea un brazo de silicona para obtener el pasaporte covid

La pandemia de coronavirus que ha puesto en jaque al mundo entero desde hace dos años sigue causando muertos y millones de contagios, sin embargo, existen personas aún que no creen en la enfermedad como ocurrió en Italia, un médico antivacunas ideó una estratagema para obtener el pasaporte Covid sin vacunarse.

De acuerdo con fuentes internacionales, un médico de 57 años de Biella, municipio de 44 mil habitantes de la región de Piamonte, al norte de Italia, ideó lo anterior que para muchos era impensable.

Cabe recordar que en algunas regiones de Italia se necesita el pasaporte covid para acudir a lugares cerrados y para el trabajo por ello creó un estratagema para obtener dicho documento.

¿Por qué los antivacunas quieren el pasaporte covid?

El médico había sido suspendido del Colegio profesional al rechazar la vacuna y no contar con el certificado sanitario Covid, por ello la idea de mostrar un brazo falso de siliconma para que le aplicaran la inyección.

Se cubrió el busto con un modelo anatómico de silicona y pensó que podía engañar a los enfermeros, pero fracasó en su intento.

El hombre había firmado todos los papeles, luego se sentó en una silla para esperar la vacuna y se descubrió el hombro y aunque la aplicación de silicona era muy similar a la piel real el color fue el culpable.

Enfermera detecta a un antivacuna

“Sentí una piel gomosa y fría, con un encarnado demasiado claro. Al principio pensé que el señor había sufrido la amputación de un miembro y me había dado el brazo equivocado. Lo lamenté porque creí que, sin pretenderlo, lo había puesto en una situación embarazosa”, contó la enfermera.

“Me di cuenta que estaba tratando de evitar la vacunación mediante una prótesis de silicona, esperando que yo no me diera cuenta y le inyectara la vacuna pero me di cuenta y me insistió para se le vacunara, aunque fuera falsamente, porque necesitaba el pasaporte Covid para trabajar, pero él no quería vacunarse”.

Al final la enfermera dice que, aunque parezca broma no hay que reírse porque estamos hablando de un gesto de enorme gravedad, “inaceptable ante el sacrificio que la pandemia está haciendo pagar a toda nuestra comunidad”.

¿Qué opinión te merece este antivacunas que hizo un brazo falso para lograr el pasaporte covid?