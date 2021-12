¿Un dron qué ataca migrantes? Este dispositivo puede interrogar y detectar rostros

¡Un terrible acto de discriminación! Una empresa de drones promocionó en el 2018 el uso de drones para detención, seguimiento e interrogatorio de migrantes.

De acuerdo con una investigación periodística del medio ‘The Intercept’.

Un video difundido en el 2018 demostró cómo los drones de su firma podrían ser ocupados para la detención, seguimiento, interrogatorio a los migrantes.

Además, también podrían realizar un ataque físico a las personas.

La compañía llamada Blinc se dedica a la fabricación de tecnología para ‘salvar vidas’ en situaciones de máximo peligro.

Por otra parte, el video difundido por el medio ‘The Intercept’ se pude ver un ejemplo del mecanismo de función de dicho dron.

El dueño de dicha compañía, Blake Resnik participó en dicho material audiovisual como si fuera un protagonista.

En este video aseguran que el dron ayudará a los policías fronterizos con la situación de los migrantes.

Blake además explica las funciones de este dispositivo que cuenta con cámara, sensores térmicos, un software de detección humana y la capacidad de interrogar a un ‘sospechoso’ por medio del robot.

Aquí te dejamos este video que aún esta disponible en internet.

Startup Pitched Tasing Migrants From Drones, Video Reveals

Well-funded Brinc positions its use of robots as nonviolent, but an early promo video undercuts this message.

Full story by @samfbiddle: https://t.co/Lw1nTKtwF4 pic.twitter.com/4ADJPzqThZ

— The Intercept (@theintercept) December 13, 2021