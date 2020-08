UE hace difíciles las negociaciones del Brexit: Reino Unido

El negociador británico del Brexit, David Frost, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de hacer “innecesariamente difíciles” las negociaciones sobre un acuerdo bilateral y advirtió de la falta de tiempo para conseguirlo.

En un comunicado, Frost reconoció que hubo “pocos progresos” en la séptima ronda de negociaciones con la Unión Europea (UE) en Bruselas, si bien se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un pacto que debería entrar en vigor a finales de este año.

En concreto, el negociador se refirió a las dificultades por la insistencia de la UE para que el Reino Unido se adhiera a las ayudas estatales del bloque y la política en materia pesquera.

BREAKING: The EU’s chief Brexit negotiator says a trade deal with the U.K. looks unlikely at this stage https://t.co/mc1fC6CDdq pic.twitter.com/eHhmHDshlT

— Bloomberg Brexit (@Brexit) August 21, 2020