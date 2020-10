Twitter modifica reglas para retuitear durante periodo electoral en EEUU

La red social Twitter solicita desde este miércoles compartir tuits con un comentario en Estados Unidos hasta, al menos, el 3 de noviembre, día de las elecciones, como medida que obligue a reflexionar sobre lo que se está compartiendo o añadir una perspectiva personal sobre el asunto.

Todos los usuarios de Estados Unidos son redirigidos al paso de “retuitear con comentario” directamente una vez se pulsa el botón de “Retuit”, aunque si dejan ese espacio en blanco podrán retuitear sin comentario, como sucede por defecto en el resto del mundo.

Al forzar el paso de retuitear con comentario la red social espera que los usuarios reflexiones sobre el contenido que están promocionando y se contenga la extensión de desinformación, información no contrastada u opiniones irrespetuosas.

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.

When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV

— Twitter (@Twitter) October 21, 2020