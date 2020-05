Twitter alerta “glorificación de la violencia” en tuit de Trump

Twitter marcó una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las manifestaciones en Minneapolis con la advertencia de que violaba las reglas de la plataforma sobre “glorificación de la violencia“.

La red social alertó la madrugada de este viernes con una señal de advertencia un mensaje de Trump, en el que amenazaba con disparos en respuesta a los disturbios civiles en la ciudad de Minneapolis.

“Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo“, escribió Trump.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020