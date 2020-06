Trump reprime protesta para posar con biblia

Escucha la nota:



Los manifestantes que se encontraban este lunes frente a la Casa Blanca fueron dispersados con gases lacrimógenos poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara su residencia para atravesar caminando la plaza que ha albergado las manifestaciones de los tres últimos días y posara con una biblia en la mano ante una conocida iglesia capitalina.

Trump holds up a bible, literally shushes reporters trying to ask him about his threat to use the military against citizens, poses for a photo, and leaves. pic.twitter.com/w2lPWWjMKu — Peter Stevenson (@PeterStevenson) June 1, 2020

Justo antes de que entrara en vigor el toque de queda en el Distrito de Columbia, que alberga a Washington, la Policía despejó Lafayette Square, el parque situado frente a la Casa Blanca, que el mandatario, rodeado de algunos de sus asesores, atravesó para dirigirse a la iglesia episcopal de Saint John, en la que han rezado todos los presidentes estadunidenses desde el siglo XIX.

Trump posó ante las cámaras con una biblia en la mano frente a las ventanas tapiadas de la iglesia, en cuyo sótano se desató en la noche del domingo un incendio en medio de los intensos disturbios.

After delivering remarks in the Rose Garden, President @realDonaldTrump walked to St. John’s Episcopal Church. pic.twitter.com/ufcfbKSGvU — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020

UNA DECISIÓN VERGONZOSA

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, criticó el ataque de la policía federal a los manifestantes, que ante el bloqueo permanecieron alejados de la mansión presidencial.

I imposed a curfew at 7pm. A full 25 minutes before the curfew & w/o provocation, federal police used munitions on peaceful protestors in front of the White House, an act that will make the job of @DCPoliceDept officers more difficult. Shameful! DC residents — Go home. Be safe — Muriel Bowser #StayHomeDC at 7 pm (@MurielBowser) June 2, 2020

También la propia encargada de la iglesia, Mariann Budde, expresó al diario The Washington Post su “indignación”.

A las críticas se sumó el virtual candidato demócrata a la Presidencia, el exvicepresidente Joe Biden, quien escribió en su cuenta de Twitter: “lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma para una foto”.

“Está usando el Ejército estadunidense contra el pueblo estadunidense”, se quejó, sin mencionar directamente a Trump.

He’s using the American military against the American people. He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets. For a photo. For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz — Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020

Estados Unidos enfrenta una ola de protestas a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía blanco en Mineápolis hace una semana.