Trump reemplaza a su jefe de campaña tras caída en sondeos

Bricio Segovia / Corresponsal en Washington

A menos de cuatro meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump reemplaza a su jefe de campaña, Brad Parscale, por su número dos, Bill Stepien.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020