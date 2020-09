Trump prohibirá TikTok a partir del domingo

Estados Unidos prohíbe TikTok. El Departamento de Comercio anunció que a partir del domingo 20 de septiembre, las descargas de TikTok y WeChat estarán prohibidas en el país norteamericano.

El anuncio de la prohibición de TikTok y WeChat prosigue la orden ejecutiva emitida a principios de agosto donde daba a TikTok 45 días para vender su negocio a una empresa estadunidense.

