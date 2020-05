Trump prevé limitar protección y laxitud de redes sociales

Molesto con la actitud de Twitter hacia él, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé firmar el jueves un decreto para limitar la protección de las redes sociales y la laxitud de la que gozan para la publicación de contenido.

“¡Este será un gran día para las redes sociales y la IMPARCIALIDAD!”, tuiteó el mandatario, sin más detalles sobre el decreto en preparación, que debería ser el punto de partida de una larga batalla legal.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020