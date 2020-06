Trump no es apto para ser presidente: Bolton

Donald Trump “no es apto para ser presidente” de Estados Unidos, dijo su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton en una entrevista difundida este jueves para promocionar su explosivo libro sobre su tiempo en la Casa Blanca.

“Creo que no es apto para ser presidente. No tiene la competencia para llevar a cabo el trabajo”, dijo Bolton a la cadena ABC News.

“I don’t think he’s fit for office,” former national security adviser John Bolton says of Pres. Trump. “I don’t think he has the competence to carry out the job.”

