Trump firma orden ejecutiva sobre las compañías de redes sociales

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que toma medidas contra la censura de las compañías de redes sociales. Asimismo, anunció que buscará la emisión de una ley adicional al respecto.

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020