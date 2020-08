Trump es el presidente erróneo para EEUU: Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama salvó este lunes, con un poderoso llamamiento a derrotar al presidente Donald Trump, la apertura de la Convención Nacional Demócrata, en un insulso formato virtual debido a la pandemia del coronavirus.

“Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país. Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea. Es lo que es”, indicó Obama.

Información relacionada: Trump ya está haciendo trampas de cara a elecciones: Mary Trump

La ex primera dama destacó en su discurso, que estaba grabado, las divisiones en que está sumido EEUU: “Ahora, entiendo que algunas personas no escucharán mi mensaje. Vivimos en una nación que está profundamente dividida, y soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata”.

Michelle Obama: “So if you take one thing from my words tonight, it is this: If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can, and they will, if we don’t make a change in this election. … We have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it.” pic.twitter.com/1Vhwpe7eJr

— CNN (@CNN) August 18, 2020