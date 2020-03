Trump dice que podría extender o acortar veto a viajes desde Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que se reserva la opción de extender por más de 30 días su veto a los viajes desde Europa y también la de acortar ese plazo si “acaban” los problemas derivados del coronavirus, y minimizó el hecho de no haber consultado a los líderes europeos antes de dar ese paso.

Información relacionada: EEUU insta a sus ciudadanos evitar vuelos al extranjero

“Por supuesto, es posible (que lo extienda más de 30 días), y también es posible que lo anulemos antes de lo previsto“, dijo Trump al ser preguntado al respecto durante una reunión en el Despacho Oval con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, cuyo país no está afectado por el veto.

Trump welcomes @LeoVaradkar, Taoiseach of Ireland, to the Oval Office and gave an update on #coronavirus pandemic pic.twitter.com/XqFFoRJZlg

— KUSI News (@KUSINews) March 12, 2020