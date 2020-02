Trump considera “gran victoria” para mujeres sentencia de Weinstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “nunca fue un admirador” del productor de cine Harvey Weinstein, declarado culpable este lunes por dos delitos sexuales, y añadió que considera la sentencia como una “gran victoria” para las mujeres.

“Nunca fui un admirador de Harvey Weinstestein”, dijo Trump en una rueda de prensa en Nueva Delhi, en el marco de su visita oficial de dos días a la India que concluye este día.

Consultado por la prensa al respecto, el presidente estadunidense señaló que el veredicto de culpabilidad contra el magnate del cine, “desde el punto de vista de las mujeres”, es “una gran victoria y manda un mensaje muy fuerte”, dijo.

“I think that from the standpoint of women I think it was a great thing.”

Pres. Trump hails Harvey Weinstein conviction as “great victory” for women. https://t.co/HuwfGEGa6p pic.twitter.com/Xgr5YQiq6B

