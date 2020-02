Trump celebra fin de impeachment en la Casa Blanca (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó este jueves una “celebración” en la Casa Blanca por el fin de su juicio político, con un discurso en el que repasó los ataques de los últimos años en su contra, tachó la trama rusa de “puta mentira” y criticó al director del FBI al que despidió, James Comey.

Trump on today’s WaPo headline:

“It’s the only good headline I’ve ever had in the Washington Post” pic.twitter.com/qJwRSDBrtB

— Benny (@bennyjohnson) February 6, 2020