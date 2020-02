Trump califica asamblea demócrata como “desastre”

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó este martes que el Caucus del Partido Demócrata es un “desastre”, por lo que el único ganador la víspera fue él, mientras los demócratas seguían en medio de la demora de los resultados de los caucus de la agrupación.

Los problemas con una aplicación móvil parecieron forzar el retraso en informar los resultados de los caucus de Iowa el lunes, dejando a las campañas, los votantes y los medios en el limbo electoral en busca de una explicación.

“El caucus demócrata es un desastre sin mitigar. Nada funciona, igual que dirigieron el país”, afirmó Trump desde su cuenta de Twitter al referirse también al costo del website de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocido como ‘Obamacare’.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020