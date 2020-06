Trump anuncia decreto contra abuso policial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un decreto que busca proporcionar incentivos financieros a aquellos departamentos de Policía que mejoren su formación y estándares sobre el uso de la fuerza, una reforma mucho más modesta de lo que piden los activistas en las protestas.

President @realDonaldTrump announces “historic action to deliver a future of safety and security for Americans of every race, religion, color, and creed.” pic.twitter.com/PLChUgTj0V

