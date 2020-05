Trump afirma que COVID-19 se creó en laboratorio chino

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó que ha visto evidencia que vincula al COVID-19 con el Instituto de Virología Wuhan, pese a que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que el nuevo coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente.

US President Donald Trump claims he has seen evidence the novel #coronavirus originated in a Wuhan laboratory – but has declined to give specifics.

— SkyNews (@SkyNews) May 1, 2020