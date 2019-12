Trump acusa a Rusia, Siria e Irán de asesinar a miles de inocentes en Idlib

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró este jueves en su cuenta de twitter que Siria, Rusia e Irán asesinan a miles de inocentes en el oeste del territorio sirio, donde continúa la guerra en la que algunas de sus tropas se mantienen.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019