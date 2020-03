Trudeau arremete contra canadienses que ignoran distanciamiento social

El primer ministro canadiense Justin Trudeau reprendió este lunes a quienes no toman las medidas de distanciamiento social sugeridas por el gobierno para evitar más casos de contagio por COVID-19.

“Enough is enough, go home and stay home.” Prime Minister Trudeau once again told Canadians to practice physical distancing after social media posts showed residents ignoring the warnings. More here: https://t.co/FWDEyCnScw pic.twitter.com/efFxvKOIfN

