¡Triste noticia! Castillo inflable provoca la muerte de cinco niños en Australia

¡Qué noticia tan desgarradora! Un castillo inflable provocó la muerte de cinco niños que se encontraban jugando.

Los pequeños murieron luego de que el castillo se elevara casi diez metros debido a un golpe de viento en Tasmania, al sureste de Austria.

Estos cinco pequeños murieron este jueves en un accidente en el que el castillo inflable donde se encontraban jugando se elevara por los cielos.

Los niños tenían entre 10 y 12 años y eran alumnos de una escuela de la localidad de Devonport, en la isla de Tasmania.

La policía de Tasmania informó a través de un comunicado que el quinto menor que se encontraba hospitalizado murió por las heridas que el accidente le provocó.

Por otra parte, las otras víctimas mortales fueron dos niños y dos niñas que fallecieron poco después del accidente.

Los niños se encontraban celebrando una fiesta por ser el último día de escuela en la primaria Hillcrest antes de Navidad.

‘Estos niños estaban celebrando su último día de escuela, en lugar de eso, todos estamos de luto por su pérdida’ dijo a los medios el comisionado de la policía de Tasmania, Darren Hine.

Tasmania Police Commissioner Darren Hine confirms four children have died at a primary school in Devonport. pic.twitter.com/Jv3VOdZ1Al

— The Age (@theage) December 16, 2021