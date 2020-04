Toser, acto de amenaza terrorista en EEUU

Con la vertiginosa propagación del coronavirus en Estados Unidos, el país, y sobre todo su costa este, está tomando serias medidas para intentar frenar el avance, entre las que se encuentra el haber acusado a varios ciudadanos de amenaza terrorista por toser intencionadamente sobre otras personas.

Uno de los casos más notorios ha sido el de un ciudadano de Nueva Jersey, George Falcone, que se encontraba la pasada semana haciendo las compras en un supermercado cuando tosió, supuestamente adrede, cerca de una de las empleadas del establecimiento, tras lo que le informó de que tenía coronavirus.

El temerario acto se produjo después de que la empleada le solicitara a Falcone que se alejara tanto de la comida expuesta como de ella, porque estaba demasiado cerca, a lo que el cliente respondió acercándose aun más a ella y tosiendo mientras reía, según explicaron las autoridades.

Como consecuencia, Falcone ha sido acusado de amenaza terrorista en tercer grado y de obstrucción de la ley, concretó el fiscal general del estado de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, y se enfrenta a una pena de prisión de hasta 7 años y una multa de 26,000 dólares.

El gobernador de la región, Phil Murphy, ha descrito a este tipo de ciudadanos como “cabezas huecas”, y quiso lanzar un aviso muy claro a la población para que no se vuelva a repetir una acción similar.

“Estamos imponiendo cargos por su comportamiento a la persona que tosió sobre la empleada. (…) Después se negó a cooperar con la Policía y no les quiso dar ni su nombre ni su permiso de conducir durante 40 minutos”, explicó Murphy.

“Esto demuestra la aplicación activa de la ley y las medidas que estamos tomando”, agregó. “Nos estamos recorriendo de arriba a abajo el estado y no vamos a tolerar ningún comportamiento de incumplimiento, y mucho menos de comportamiento ofensivo”, insistió.

En Pensilvania, un estado vecino de Nueva Jersey, se han visto casos similares, como el de Margaret Cirko, de 35 años, que también la semana pasada decidió empezar a toser sobre alimentos que se hallaban en la sección de panadería y carnicería de un pequeño supermercado en la localidad de Hanover, por precaución, acabó en la basura.

CHARGED – Margaret Cirko of Hanover Twp is facing several charges, including 4 felonies, after allegedly coughing and spitting on produce throughout Gerrity’s causing the grocery store to throw out $35k+ of inventory. She was arraigned inside a police vehicle by DJ Halesey @WNEP pic.twitter.com/o7dwdrU4Am

— Chelsea Strub (@chelseastrub) March 26, 2020