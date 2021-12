Tornados en Estados Unidos: Al menos 50 muertos y almacén de Amazon derrumbado

Durante la noche del viernes, al menos 50 personas murieron después de los tornados en Estados Unidos, donde un almacén de Amazon también quedó derrumbado.

El saldo de muertos se registró en el estado de Kentucky, el cual fue el más afectado, aunque también hubo fuertes impactos en Arkansas, Illinois, Missouri, Misisipi y Tennessee.

Tornado damage at #Amazon fulfillment center in Edwardsville, IL (northeast of St Louis) 📷 Kathy O’Neill Mandziara pic.twitter.com/m1OqdXYbPb

En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Andy Beshear, señaló que el tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas, es decir 320 kilómetros.

Tal es el motivo por el consideró al fenómeno natural como el “más severo en la historia de Kentucky” y no descarta que el número de víctimas mortales aumente.

La mayor afectación sucedió en la ciudad de Mayfield, con unos 10 mil habitantes, donde el siniestro derrumbó una fábrica.

Al momento del impacto, más de un centenar de personas se encontraban trabajando, lo que provocó una cifra “masiva” de víctimas.

#BREAKING

Several dozen emergency crews at the Amazon Warehouse on Gateway Commerce Center Drive.

About a third of the warehouse is torn down and damaged from either straight by line winds or tornado.

People Who have family members inside say people are trapped@KMOV pic.twitter.com/hszi8YQ339

— Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021