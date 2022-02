Tiroteo en Virginia, Estados Unidos, deja saldo de un muerto y 4 heridos

Al menos una persona falleció y cuatro más resultaron heridas como resultado de un tiroteo en Virginia, estado de la costa este de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado 5 de febrero del 2022, en la ciudad de Blacksburg, cerca del campus de la universidad de Virginia Tech.

La Policía de Blacksburg acudió al lugar del incidente luego de un reporte de disparos en un bar de la localidad poco antes de la medianoche del viernes.

Al llegar a la escena del tiroteo, los agentes se encontraron a cinco personas que habían recibido disparos, entre ellas una muerta.

Hasta el momento, las autoridades locales indicaron que no han determinado las causas de lo sucedido ni al responsable.

Las autoridades correspondientes trasladaron a los cuatro heridos a centros médicos cercanos y se encuentran hospitalizados, sin que se haya precisado la gravedad de su situación.

Por su parte, el presidente de la Universidad de Virginia Tech, Tim Sands, indicó en las redes sociales que uno de los heridos es un estudiante del centro educativo.

Además, el lugar de los hechos, está muy cerca del campus de la universidad, que en 2007 vivió una de las mayores masacres recientes de Estados Unidos, cuando un estudiante abrió fuego contra compañeros y dejó un total 32 muertos.

At this time, the names of the victims have not been released. Our condolences go out to the family and friends of the deceased and we extend our support to those who were injured.

Blacksburg Police are leading this ongoing investigation and we are assisting.

