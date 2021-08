Jake Davison, un joven de 22 años, fue protagonista de un tiroteo en Inglaterra que dejó como saldo cinco personas muertas, entre ellas una niña y él, quien se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron en un suburbio residencial de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, informó este viernes la policía británica.

El jefe de policía, Shaun Sawyer, indicó en una rueda de prensa que este tiroteo en Inglaterra ocurrió el jueves 12 de agosto a última hora de la tarde y se investiga como un suceso de ámbito “doméstico” que “se desbordó hacia la calle”.

De acuerdo con lo que las autoridades han revelado, Jake Davison inició el episodio de violencia en el interior de una vivienda en el distrito de Keyham.

En ese lugar mató a una mujer de 51 años con quien mantenía una relación cercana, según el mando policial.

Después del primer homicidio, el joven salió a la calzada de Briddick Drive, donde mató primero a una niña y a un hombre de su familia, de 43 años.

Más adelante disparó a otros dos vecinos, un varón de 33 y una mujer de 53, quienes resultaron heridos y se encuentran fuera de peligro.

Posteriormente, Davison cruzó hacia un parque cercano, donde mató a otro hombre, de 59 años, y disparó a una mujer de 66, que murió en el hospital.

Después de la masacre, el sujeto se dio un disparo con el que acabó con su vida.

Este tiroteo en Inglaterra es la peor masacre que se registra en el Reino Unido desde que en 2010 un taxista, Derrick Bird, mató a doce personas e hirió a otras once en el condado inglés de Cumbria.

La policía informó que el autor de la tragedia de este jueves contaba con un permiso vigente de portación de armas.

Detallaron que lograron recuperar un arma de fuego en uno de los trece puntos de Keyham que están analizando los investigadores forenses.

Testigos del suceso, por su parte, aseguraron a los medios de comunicación que Davison utilizó un fusil.

“Nunca durante mi tiempo (de servicio) había habido un homicidio seguido de un arrebato con arma de fuego en el que se atacara a personas al azar y después (el autor) se suicidara”, apuntó Sawyer en una entrevista con el canal “Sky News”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó a través de un tuit que sus “pensamientos están con los amigos y familiares de aquellos que perdieron sus vidas y con todos aquellos afectados por el trágico incidente anoche”.

My thoughts are with the friends and family of those who lost their lives and with all those affected by the tragic incident in Plymouth last night. I thank the emergency services for their response.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 13, 2021