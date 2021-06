Tiktokers son condenadas a 6 y 10 años de prisión en Egipto

El Tribunal Penal de El Cairo, Egipto condenó este domingo 20 de junio a dos tiktokers, la bloguera Haneen Hossam y la ‘influencer’ Mawada Aladhm, a 6 y 10 años de prisión, respectivamente, y les impuso una multa de 200,000 libras egipcias a cada una por tráfico de personas, informan medios locales.

Le puede interesar: El bitcóin sigue en desplome y China ordena cerrar centros de criptodivisa

I have no words.

Egyptian TikTok bloggers Haneen Hossam and Mawada al-Adham have been sentenced to 10 years in prison and 6 years in prison respectively on “human trafficking” charges–both additionally fined LE 200,000 https://t.co/fh7CMieKT0#بعد_اذن_الاسرة_المصرية pic.twitter.com/wqmztNEWYK

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) June 20, 2021