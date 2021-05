The Economist: El falso mesías de México

Escucha la nota:



El medio británico The Economist, señaló al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como “el falso mesías de México” y advirtió que los votantes deben frenar al presidente hambriento de poder, pues “persigue políticas ruinosas por medios indebidos”.

En un mundo plagado de populistas autoritarios, el presidente de México ha escapado del centro de atención, pues, a diferencia de Viktor Orban de Hungría, Narendra Modi de India y Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador no se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes ni incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas. Sin embargo, habla en nombre de los que no tienen dinero en México, no es personalmente corrupto pero representa un peligro para la democracia mexicana”, expresa el artículo.

El medio señala que López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: “el pueblo”, por lo que se refiere a quienes lo apoyan; y la élite, a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México. Dice que está construyendo una democracia más auténtica. Convoca muchos votos, pero no siempre sobre temas que se resuelven mejor votando. Por ejemplo, cuando se plantean objeciones legales a uno de sus proyectos favoritos (mover un aeropuerto, construir un oleoducto, bloquear una fábrica), convoca un referéndum. Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. Es una burla del estado de derecho.

El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes“. No está en la boleta; su único mandato de seis años expira en 2024. Pero la legislatura nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaciones, la mayoría de las asambleas estatales y miles de puestos locales.

Los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente rechazando a su partido, Morena. No está claro si lo harán. La mayoría está insatisfecha con la forma en que se está administrando el país, pero el 61% aprueba al propio López Obrador. Muchos sienten que se preocupa por la gente común, incluso si no ha mejorado materialmente sus vidas. Los partidos de oposición no han podido ofrecer una alternativa coherente. Morena se está deslizando en las urnas, pero puede retener su mayoría en la Cámara Baja, con la ayuda de sus aliados. Cuantas más palancas controle, más lejos podrá seguir López Obrador su plan para transformar a México.

Ha hecho cosas buenas, como aumentar las pensiones y subvencionar el aprendizaje de los jóvenes. Aunque es de izquierda, ha mantenido el gasto y la deuda bajo control, pero sufre de lo que Moisés Naím, un periodista venezolano, llama “necrofilia ideológica”: un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan.

Tiene buenos recuerdos de la década de 1970, cuando un monopolio petrolero propiedad del gobierno difundió generosidad en su estado natal. Está tratando de recrear algo similar, prohibiendo la inversión privada en hidrocarburos y obligando a la red a comprar energía de fuentes estatales primero, sin importar cuán costosas y sucias sean.

Le gustan los ferrocarriles, por lo que está invirtiendo $7 mil millones en un despilfarro de combustión de diesel en su región de origen. Frustrado con los funcionarios que se preocupan por las reglas y la licitación de contratos, alista al ejército para construir su ferrocarril, administrar puertos y combatir el crimen. En otros países, invitar a los hombres con armas a manejar enormes sumas de dinero público con escasa supervisión ha resultado catastrófico, como podría advertirle cualquier egipcio o paquistaní. Pero López Obrador es conocido por no escuchar los consejos. Su eslogan en las reuniones del gabinete es “¡Cállate!”

Su desdén por la experiencia ha hecho que el gobierno sea menos competente. Su plan de plantación de árboles ha animado a los agricultores a talar árboles viejos para que se les pague por plantar otros nuevos. Su política de “abrazos, no balas” para los gánsteres no ha logrado reducir una tasa estratosférica de asesinatos.

A pesar de todas sus críticas contra la corrupción, los mexicanos denuncian tantas demandas de sobornos por parte de los funcionarios como antes. Fue lamentablemente lento para responder al covid-19 y gastó muy poco en amortiguar sus efectos económicos. Según las estimaciones de The Economist, México ha sufrido un exceso de 477,000 muertes por la pandemia, una de las peores tasas del mundo; y su pib se contrajo un 8,5% el año pasado.

El país debería estar preparado para un crecimiento galopante. Las multinacionales están ansiosas por diversificar sus cadenas de suministro fuera de China, y México es un centro de fabricación junto a Estados Unidos, que está entrando en un auge post-covid estimulado por estímulos. Sin embargo, los inversores se muestran cautelosos.

Temen la incertidumbre de gobernar por caprichos presidenciales. López Obrador está socavando los controles de su poder. Se apoya en los anunciantes para que no apoyen los medios de búsqueda de fallas. Recorta los presupuestos de los perros guardianes o los llena con sus seguidores. La semana pasada dijo que reemplazaría al gobernador del banco central por alguien que favorezca “una economía moral”. Ha amenazado al organismo que dirige las elecciones. Los próximos tres años determinarán la profundidad y duración del daño que hace a México y su democracia.

Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Corte Suprema. Los críticos temen que quiera sentar un precedente para sí mismo. Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular. El país escapó del gobierno de facto de un solo partido en 2000. Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deben apoyar al partido de oposición que esté en mejor posición para ganar, dondequiera que vivan. Los partidos de la oposición deberían trabajar juntos para frenar al presidente.

Aprende de tus errores

Ellos también deberían aprender de él. Es popular en parte porque hicieron un mal trabajo al ayudar a los que se quedaron atrás durante el largo auge que siguió a la liberalización económica en la década de 1980; y también porque gran parte de la clase dominante es realmente corrupta.

El enfoque ad hoc y sin ley de López Obrador no ha hecho que México esté más limpio, pero ha resaltado la necesidad de una limpieza. Estados Unidos debe prestar atención. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar en claro que sí. Debe tener tacto: los mexicanos son comprensiblemente alérgicos a que su gran vecino los empuje. Pero Estados Unidos no debería hacer la vista gorda ante el autoritarismo progresivo en su patio trasero. Además de enviar vacunas, incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas.

Con información de The Economist.