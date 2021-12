Tesla, demandada por acoso sexual contra seis mujeres

Tesla enfrenta demandas de seis mujeres que acusaron a la empresa de Elon Musk de fomentar la cultura del acoso sexual en su planta de vehículos eléctricos localizada en Fremont, California.

Las seis mujeres que interpusieron la demanda contra la empresa ocuparon puestos en la línea de montaje y acusaron a sus compañeros hombres de acoso sexual.

Sin embargo, la denuncia no sólo se quedó ahí, ya que las empleadas acusan a la empresa de no hacer nada para evitar el acoso y no actuar en contra de los agresores.

De hecho, de acuerdo con The Washington Post, las trabajadoras fueron separadas de sus puestos cuando denunciaron el comportamiento de sus colegas y fueron trasladadas a otras posiciones.

Incluso, señalaron que debido a esta situación sufrieron depresión y ansiedad como consecuencia de los supuestos acosos.

Otra denuncia, presentada en noviembre

No es la primera denuncia presentada contra la empresa, ya en noviembre pasado otra empleada presentó una demanda contra Tesla por las mismas razones, tras acusar a la compañía de fomentar un clima de acoso sexual en la planta de montaje.

Según la demanda presentada por Jessica Barraza, sus compañeros le hicieron comentarios vulgares sobre su físico e incluso sufrió tocamientos.

Cuando Barraza denunció la situación al departamento de Recursos Humanos, la compañía no actuó contra los supuestos autores del acoso, por lo que justificó su inconformidad.

Investigación contra ejecutivos y directores

El bufete de abogados Johnson Fistel, dijo en un comunicado que está investigando demandas contra “algunos ejecutivos y directores” de Tesla.

Señaló que los accionistas de Tesla pueden tener un caso legal para que la compañía no sufra consecuencias responsabilizando personalmente a “los ejecutivos y directores de la compañía” del “supuesto daño causado”.

La firma legal también indicó que los accionistas “pueden ayudar a reformar el gobierno corporativo de la compañía para prevenir futuras malas conductas”.

Ya en octubre de 2020, un juez ordenó a Tesla pagar 137 millones de dólares a otro empleado por el racismo, discriminación y acosos que sufrió en su puesto de trabajo.

Tesla se encuentra así bajo el escándalo por las acusaciones de acoso sexual en sus instalaciones.