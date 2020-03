Terremoto de magnitud 7.5 sacude península de Rusia

Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la noche de este martes las islas Kuriles, en Rusia.

De acuerdo con los primeros reportes, las poblaciones se encuentran alejadas del epicentro, por lo que hasta el momento no se esperan daños mayores, sin embargo, autoridades aún evalúan los posibles daños.

Hasta ahora se descartó la posibilidad de tsunami.

Actualización: magnitud ajustada a 7.5 (USGS) al sur de la Península de Kamchatka, Rusia🇷🇺

•Poblaciones alejadas al epicentro; no se esperan daños.

•Sin peligro de tsunami: US Tsunami Warning System no emite avisos o alertas. pic.twitter.com/IEq8B0HwWg

