Talibanes reprimen protesta en Afganistán; hay dos muertos

Una protesta en Afganistán que se manifestaba a favor del uso de la bandera tricolor del país terminó de forma violenta debido a que los talibanes reprimieron a los quejosos.

De acuerdo con testigos citados por EFE, los talibanes reprimieron la protesta en Afganistán por medio de disparos al aire.

Información relacionada: Nuevo régimen talibán: Facebook prohíbe contenido del grupo

La situación dejó un saldo de al menos dos personas muertas y varios heridos.

Los manifestantes que decidieron salir a las calles a protestar se manifestaban en contra de que el régimen talibán utilice la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa su Emirato Islámico.

La protesta en Afganistán ocurrió la mañana de este miércoles 18 de agosto en las calles de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, una de las últimas ciudades tomada por los talibanes.

“Los manifestantes querían colgar la bandera nacional tricolor en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del Imperio Británico”, explicó a Efe un ciudadano de Jalalabad.

Según la fuente, los talibanes reaccionaron “disparando al aire”.

Posteriormente, luego de “la mediación de los líderes tribales”, los talibanes aceptaron que se colgara la bandera tricolor de Afganistán “hasta que se establezca el nuevo Gobierno”.

Al menos dos personas murieron durante la protesta en Afganistán y varias más resultaron heridas, según reportó medio Khaama Press.

Por su parte, la agencia Pajhwok informó que “los talibanes dispararon contra los manifestantes y golpearon a algunos reporteros gráficos”.

La agencia afgana de noticias publicó en Twitter un video en el que se observa a una multitud recorriendo las calles de la ciudad.

Entre cánticos, los manifestantes agitan banderas de Afganistán.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021