Tailandia decreta estado de emergencia por coronavirus

Autoridades de Tailandia confirmaron este martes que el país entró en estado de emergencia debido al brote de coronavirus que ha afectado a 827 personas en toda la nación.

JUST IN: Thailand will declare a 1-month state of emergency due to #coronavirus on March 26, says Prime Minister Prayuth Chan-Ocha pic.twitter.com/6wpthidJlZ

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 24, 2020