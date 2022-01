Sujetos desconocidos disparan contra una sobrina de George Floyd de 4 años

Mientras dormía en su departamento en Houston, Estados Unidos (EU), Arianna, una sobrina de George Floyd de 4 años de edad, resultó herida de bala el pasado 1 de enero.

De acuerdo con la Policía de Houston, sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar el pasado sábado a las 2:55 de la madrugada, ahí estaban cuatro adultos y dos niños, quienes fueron sorprendidos por los delincuentes.

Policía llega tarde al tiroteo

En el interior del domicilio ubicando en boulevard Yellowstone, los disparos alcanzaron en el torso a la niña, que dormía en su cuarto, en la segunda planta del departamento.

El padre de Arianna, Derrick Delane, contó que su hija saltó y me dijo: “Papá, me dispararon’. Y yo estaba aturdido, hasta que vi sangre y me di cuenta de que, a mi hija de 4 años, en realidad, le dispararon”.

“Arianna no entendía qué estaba pasando. Estaba durmiendo”, explicó su padre.

Arianna, una sobrina de George Floyd fue llevada al hospital para atender sus heridas, ahí fue operada y los primeros reportes es que tiene un pulmón y el hígado perforados, así como dos costillas rotas.

El padre cree que los sujetos no abrieron fuego contra su departamento al azar, sino que premeditadamente planearon el ataque.

Además, Delane denunció que la policía no llegó a la escena del crimen hasta las 07:00, cuatro horas después del tiroteo.

¿Quién era George Floyd?

El afroamericano George Floyd murió el 25 de mayo de 2020 cuando un policía lo inmovilizó colocándole su rodilla en el cuello durante al menos 8 minutos, pese a que el hombre se quejaba de que no podía respirar.

Luego de su fallecimiento, el movimiento Black Lives Matter cobró fuerza por todo el mundo con millones de personas que apoyaron la causa para que se hiciera justicia, hace poco el policía fue sentenciado.

