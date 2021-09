Sujeto mata a trabajador de gasolinera que le pidió usar cubrebocas

Escucha la nota:



¿Cuál es el riesgo de vivir en tiempos de pandemia y querer cuidarte de un contagio? En Alemania, un sujeto mató a un trabajador que le pidió usar cubrebocas.

Ya pasaron casi dos años desde que comenzó la pandemia y aún hay personas que se niegan a seguir las medidas de prevención.

Una de las más aceptadas en todo el mundo es usar cubrebocas para evitar que las gotículas de saliva lleguen a otras personas y éstas corran el riesgo de contraer la COVID-19.

Sin embargo, este sujeto consideró que la petición de ponerse cubrebocas para solicitar un servicio era ofensiva y decidió matar al trabajador que lo único que quería era cuidarse y cuidar a los demás.

Mató al trabajador porque estaba “harto” del cubrebocas

Este martes 21 de septiembre, medios de Alemania dieron a conocer el caso de un sujeto de Idar-Oberstein (en el oeste del país) que asesinó al cajero de una gasolinera.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre de 49 años llegó al negocio el sábado por la noche para comprar un paquete de cervezas.

Al ver que no llevaba puesto el cubrebocas, el cajero -de 20 años- le dijo que no podía atenderlo si no se ponía la mascarilla.

La petición del joven se basó en las restricciones sanitarias vigentes que fueron impuestas por las autoridades sanitarias de Alemania para prevenir contagios de coronavirus.

Ante esto, el hombre decidió marcharse, pero regresó al poco tiempo; esta vez ya traía puesto un cubrebocas, pero también un revolver.

El llegar al mostrador, el sujeto se quitó el cubrebocas, por lo que el cajero volvió a repetirle que debía usarlo para que pudiera atenderlo.

Apenas terminó de recordarle la norma, cuando el hombre sacó la pistola y le disparó en la cabeza.

El joven murió en el lugar.

Estaba “harto” de las restricciones

El sujeto que mató al trabajador por pedirle que usara cubrebocas fue detenido la mañana del domingo 19 de septiembre.

Cuando fue presentado ante un juez, el hombre alegó que las restricciones impuestas por la pandemia lo tenían muy afectado.

Además, aseguró que con lo que hizo quería demostrar su hartazgo ante la regla de usar mascarilla para todo.

El hombre fue puesto en prisión preventiva y las autoridades aún investigan cómo consiguió el arma con la que cometió el asesinato.

El caso de este hombre que mató a un trabajador por pedirle que usara cubrebocas causó indignación en Alemania y la mayoría de la clase política ha expresado su repudio ante estos hechos.

Con información de EFE.