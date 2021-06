Sindicatos mexicanos recibirán apoyo de EU, promete Kamala Harris

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció el apoyo de Washington para defender los derechos laborales en México en una reunión con especialistas y líderes sindicales durante su visita al país, en la que anunció un paquete de 130 millones de dólares.

“México y Estados Unidos tienen una mente en común sobre lo que podemos hacer para apoyar los derechos de los trabajadores, entendiendo que esto está en el mejor interés de toda la sociedad”, manifestó Harris al inicio del evento en un hotel de Ciudad de México.

En la reunión participaron Imelda Jiménez, lideresa sindical del norte de México; Inés González, presidenta de la Red de Mujeres Sindicalistas, y Pedro Américo Furtado, representante para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Información relacionada: ONGs piden a Kamala Harris garantizar derechos de trabajadoras migrantes

La vicepresidenta recordó que antes, en su entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, su Gobierno ofreció 130 millones de dólares para que durante los próximos cuatro años México implemente la reforma laboral, que garantiza la justicia laboral y la libertad sindical.

“Me reuní con el presidente (de México) esta mañana, sé que él comparte el sentimiento sobre la importancia de apoyar a los trabajadores organizados”, sostuvo ante los líderes sindicales.

Harris, encargada de la migración y del Concejo del Trabajo de Washington, realiza su primera visita oficial en México desde la noche del lunes y hasta la tarde de este martes con el propósito de abordar la migración y cooperación económica.

Antes, anunció un paquete asistencia y préstamos de Estados Unidos para generar 250 millones de dólares en el sur-sureste de México, una de las prioridades del presidente López Obrador.

Today, President @lopezobrador_ and I discussed our shared interests in security, economic opportunity, vaccines, and migration. The United States sees Mexico as a partner on these issues. https://t.co/49p1iyChKu pic.twitter.com/Ux2oXihtcp

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021