¿Símbolo de lucha? Protestan en Corea del Sur con uniformes de 'El juego del calamar'

¿Son un símbolo de lucha? Esta tarde, al menos 500 mil trabajadores de diferentes sectores de Corea del Sur se presentaron en la jornada de huelga con el uniforme de ‘El juego del calamar’.

esto fue convocado por la Confederación de Sindicatos de Corea.

Las demandas de los manifestantes son de tres diferentes áreas, abolición del trabajo irregular y extensión de la protección a todos los trabajadores.

Por otro lado están luchando por el empoderamiento de los empleados en las decisiones sobre la reestructuración económica y la nacionalización de sectores clave.

Además, protestaron por la socialización de servicios básicos como vivienda y la educación.

Se han organizado catorce manifestaciones en todo el país, siendo la más grande la de Seúl y se produjeron diferentes enfrentamientos.

[KCTU General Strike: Let’s Change This World of Inequality]

October 20 Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) general strike at the Seoul location, with a drum performance by Squid Game characters. #kctu #koreanlabor #squidgame #generalstrike #korea #seoul #inequality pic.twitter.com/E7AmfPd4BC

— girlcalledsun (@girlcalledsun) October 20, 2021