Sergio ‘Checo’ Pérez se convierte en embajador turístico de México

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Fórmula Uno, aceptó este martes con emoción su designación como embajador de destinos turísticos de México tras una alianza entre su escudería, Red Bull, con la Secretaría de Turismo mexicana.

“Estoy muy emocionado con la noticia y seguro que con esta alianza se lograrán muchos proyectos que ayudarán a impulsar el turismo y darán a conocer los mejores destinos de México en el mundo. Espero verlos pronto”, dijo el ‘Checo’ en un vídeo difundido en la presentación de la iniciativa.

La alianza entre la Secretaría de Turismo y la escudería de Fórmula Uno Red Bull tiene como objetivo promover en el mundo ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial y otras ciudades catalogadas como Pueblos Mágicos.

El anuncio del nombramiento fue hecho por Miguel Torruco, secretario de turismo de mexicano y Pablo Orta, director de Red Bull México.

Torruco resaltó que concretar esta alianza con Red Bull representa tener la presencia de los destinos turísticos de México en 160 países en los que la escudería tiene seguidores.

“El objetivo es posicionar los atractivos de México en el imaginario de más de 318 millones de seguidores de Red Bull presentes en 160 países; ello hará que el mundo nos conozca más y admire lo mucho que México tiene por ofrecer”, subrayó.

El funcionario agradeció el mensaje que envió el piloto mexicano a quien le pronosticó más triunfos en el campeonato de Fórmula Uno.

“Agradezco a nuestro buen amigo ‘Checo’ Pérez, quien estoy seguro se convertirá en campeón mundial del máximo circuito automovilístico y pondrá el nombre de México en lo más alto en la historia del deporte”, expresó Torruco.

