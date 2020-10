Senador republicano acusa a Trump de coquetear con supremacistas blancos

El senador republicano por el estado de Nebraska Ben Sasse ha criticado duramente al presidente estadunidense, Donald Trump, al que acusa de “coquetear” con supremacistas blancos y dictadores, informan este viernes medios estadunidenses.

“La forma en que besa el trasero de los dictadores. Quiero decir, la forma en que ignora que los uigures (etnia china) están literalmente en este momento en campos de concentración en Xinjiang (China). Y no ha movido un dedo en nombre de los hongkoneses”, dijo Sasse durante una conversación telefónica con electores, en respuesta a sus preguntas, asegura la CNN.

Sasse, aunque milita en el mismo partido que Trump, que aspira a ser reelegido el próximo mes, se ha mostrado en ocasiones crítico con la política de la actual Casa Blanca.

El senador también acusa a Trump de ofender a los votantes tan ampliamente, que podría causar un “baño de sangre republicano” en el Senado, según señala otro extracto de la conversación que publica también el New York Times.

Trump “se burla de los evangélicos a puerta cerrada. Su familia ha tratado a la presidencia como una oportunidad de negocio. Él coquetea con los supremacistas blancos”, reiteró el republicano de Nebraska.

