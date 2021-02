Senado de EU aprueba estímulo de 1.9 billones de dólares contra pandemia

El Senado de Estados Unidos, con el voto de desempate por primera vez de la vicepresidenta Kamala Harris, aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1.9 billones de dólares para lidiar con el impacto de la pandemia de la covid-19.

En la Cámara Alta los demócratas y los republicanos cuentan en esta Legislatura con 50 senadores por partido, y es Harris como vicepresidenta la encargada del voto decisivo.

"Hemos avanzado", declaró durante la sesión el jefe de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York.

The Senate passed the budget resolution to quickly deliver more emergency COVID relief.

Our caucus worked together in unity to respond boldly to this crisis, and we are grateful President Biden put together the American Rescue Plan.

We will keep working hard to make it law.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 5, 2021