Senado de EEUU avala en comisiones T-MEC; pasa al Pleno

Este martes en una entrevista a medios, el senador estadounidense, Chuck Glassley destacó que el T-MEC podría ser avalado a finales del mes.

“Pasará por el Senado en algún momento entre los próximos días hasta más tardar a fines de este mes”, dijo Grassley en una entrevista.

“It’s going to be overwhelmingly approved,” Sen. Charles Grassley says about the USMCA trade deal. “It’s very bipartisan.” https://t.co/swOlAos9Jq pic.twitter.com/tFzZ01pVqO

— CNBC (@CNBC) January 7, 2020