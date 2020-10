Seguidores de Trump son abandonados a bajas temperaturas tras mitin

Cientos de personas que asistieron en la noche del martes a un mitin electoral del presidente Donald Trump en un aeropuerto de Nebraska permanecieron durante horas, con temperaturas cercanas a cero grados Celsius, en la pista del aeródromo Eppley de Omaha esperando los autobuses para ir a los estacionamientos donde habían dejado sus vehículos.

Omaha Scanner, una cuenta de Twitter que sigue las notificaciones en los servicios de emergencia, indicó que al menos siete personas tuvieron que ser llevadas a hospitales de la ciudad debido a los efectos de las bajas temperaturas, y el diario The Omaha World Herald señaló que sus periodistas vieron a una anciana y a un niño a quienes la policía dio asistencia en los vehículos de patrulla.

Cuando faltan sólo seis días para que concluya el proceso electoral, más de 71 millones de ciudadanos ya han votado y en todas las encuestas de alcance nacional Trump aparece con unos 10 puntos porcentuales por detrás del candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

Voceros de la campaña de Trump, quien busca su reelección el 3 de noviembre, dijeron que habían contratado suficiente número de autobuses para transportar a los asistentes desde y hacia los estacionamientos, pero que la concurrencia de más gente que la esperada demoró el retorno de los vehículos.

Thousands of people left out in the cold and stranded in #Omaha, #Nebraska after a #Trump rally. I’m told the shuttles aren’t operating & there aren’t enough busses. Police didn’t seem to know what to do. Some walked. I saw at least one woman getting medical attention. pic.twitter.com/oIkmixaZt0

— Jeff Paul (@Jeff_Paul) October 28, 2020