Se registra tiroteo en aeropuerto de San Antonio, Texas

La Policía de San Antonio, Texas, confirmó un tiroteo en las inmediaciones del aeropuerto internacional de esa ciudad, el cual tuvo que ser cerrado como medida de precaución.

Asimismo, informó que por el momento no se informa de lesionados en el hecho donde participó un elemento policiaco.

There is a confirmed officer-involved shooting at 9800 Airport Blvd. There is no active threat to the public. As a precaution, the Airport has been put on lock down. No other injuries are reported.

— San Antonio PD (@SATXPolice) April 15, 2021