Se registra terremoto en Alaska de 8.2; descartan alerta de tsunami

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron este jueves la alerta de tsunami que habían emitido horas antes, tras registrarse un fuerte terremoto en Alaska de magnitud 8.2 frente a Las Islas Aleutianas.

El Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos (USGS) indicó que el temblor se registró hacia las 22:15 hora local del miércoles en aguas de Sandpoint, en el este de las Aleutianas, a una profundidad de 32 kilómetros.

-Información relacionada: Terremoto en Indonesia deja al menos 7 fallecidos

Pese a que los movimientos telúricos a esa profundidad se sienten con menos fuerza que los más superficiales, el sistema de alertas del fenómeno que genera en el mar del Servicio Meteorológico Nacional había emitido una advertencia de vigilancia para las islas de Hawái, a unos cuatro mil kilómetros de distancia.

“En base a todos los datos disponibles no existe amenaza de tsunami para el estado de Hawái y, por lo tanto, la alerta para Hawái queda cancelada”, anunció el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico en su cuenta de Twitter.

Actualmente los pronósticos de dicho centro son que en Hawái podrían producirse olas menores a 30 centímetros que no han de ocasionar daños.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

— cheikaba h (@CheikabaH) July 29, 2021