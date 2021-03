Se desprende iceberg del tamaño de Londres en la Antártida

Un gran iceberg de unos mil 270 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Londres, se está desprendiendo de la Antártida, casi diez años después de que los científicos detectaran las primeras grietas en el hielo.

El bloque de hielo, que se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes, se sitúa a menos de 20 kilómetros de la estación británica Halley VI, donde trabajan 12 científicos que fueron evacuados con anticipación a mediados de febrero, informó el centro de investigación polar British Antarctic Survey (BAS).

“Nuestros equipos llevan años preparándose para que un iceberg se desprenda de la plataforma de hielo de Brunt”, explicó en el comunicado la directora del BAS, Jane Francis.

Zooming in on the new ice berg that is forming 20km north of the Halley British Antarctic Survey station. A huge block of the Brunt Ice Shelf, approx the size of Greater London, is currently splitting away. #Sentinel2 satellite imagery 26/2/21 via @sentinel_hub @CopernicusEU pic.twitter.com/JbJ6VQTbGB

— Mark Walters (@MarkWalters_) February 27, 2021