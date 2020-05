Se desconoce la gravedad del Covid-19 en los niños, advierte OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye, pidió a los países que contemplan abrir los colegios tener en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad del Covid-19 en los niños.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020