Se debe actuar para lograr un mundo postcovid más justo: OMS

Tras una pandemia que ha impactado en mayor medida a los más desfavorecidos y ha ampliado la brecha sanitaria y económica entre países, el mundo debe actuar para lograr un mundo postcovid “más justo y más sano”, afirmó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una llamada a la acción internacional que se publica en la víspera del Día Internacional de la Salud, la OMS presentó varias propuestas para resolver las actuales desigualdades en materia sanitaria, que en algunos casos se han hecho más patentes que nunca durante la crisis generada por la Covid-19.

“Tomorrow is #WorldHealthDay. #COVID19 has exacerbated inequalities both between and within countries. While we have all been impacted by the pandemic, the poorest and most marginalized have been hit hardest – both in terms of lives and livelihoods lost”-@DrTedros #HealthEquity pic.twitter.com/1EyTVjgKWi

