SARS-CoV-2 se muestra atraído por grupo sanguíneo A: estudio

El SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, se siente “particularmente atraído” por el antígeno del grupo sanguíneo A que se encuentra en las células respiratorias, sugiere un estudio publicado en la revista Blood Advances.

Aunque es necesario, según los autores, seguir investigando para comprender la influencia que tiene el tipo de sangre en la infección por covid-19, este artículo se suma a los hallazgos de estudios anteriores que ya apuntaban una posible relación entre el grupo sanguíneo y la susceptibilidad y gravedad de la citada enfermedad.

Información relacionada: Rusia probará vacuna que genera inmunidad celular contra covid

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores del estudio que ahora se publica evaluaron una proteína de la superficie del virus SARS-CoV-2 denominada dominio de unión al receptor, o RBD.

A new study from @BloodAdvances contributes to evidence for a potential association between blood group A and risk of #COVID19 infection. #ASHCOVID

⏩ Learn more about this possible connection: https://t.co/XrMzTazfBZ pic.twitter.com/J2rJgdhJI9

— ASH (@ASH_hematology) March 3, 2021