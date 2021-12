Rusia advierte una nueva crisis de misiles en Europa por conflicto en Ucrania

Una nueva crisis de misiles en Europa podría ser real luego de las tensiones de Rusia con los países de occidente por la concentración de tropas rusas cerca de Ucrania y el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas.

La agencia oficial rusa, RIA Nóvosti, informó que el Kremlin advirtió de esta nueva crisis antes de que sea demasiado tarde: “es necesario, antes de que sea demasiado tarde, que se evite una nueva crisis de misiles en Europa”.

Asimismo, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, dijo que la aparición de armas de corto y medio alcance en esos territorios es inaceptable.

Moscú reitera solicitud a Occidente de alejarse de su país

Rusia pide que la OTAN no se acerque más hacia sus fronteras y no emplace armamento moderno en Ucrania: “De todos modos, colegas, países de la OTAN, tratemos seriamente la cuestión de cómo hacer que la actual moratoria unilateral de Rusia sobre el despliegue de tales sistemas (de misiles) sea bilateral, mutua y verificable. Nuestras propuestas están sobre la mesa, No deberían ignorarlas”.

Cabe recordar que el jefe de la diplomacia, Serguéi Lavrov, lanzó una advertencia similar al no descartar una repetición de la crisis de los misiles en Cuba de 1962.

“Si, como dicen, los compañeros del otro lado (EU y la OTAN) no comprenden, y todo seguirá como está, es posible que, según la lógica del desarrollo de los acontecimientos, despertemos de repente y nos veamos en algo parecido”, afirmó Lavrov.

Además, el gobierno ruso dijo que “sería un fracaso de la diplomacia en general, un fracaso de la política exterior, pero todavía hay tiempo para intentar llegar a un acuerdo sobre bases sólidas”.

¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania?

El gobierno estadounidense y ucraniano creen que Rusia prepara una incursión Ucrania que podría producirse a principios de 2022, y que por eso ha desplegado entre 70 mil y 94 mil soldados rusos en su frontera con el país vecino.

Finalmente, Ucrania dice que Rusia encontraría formas de responder a nuevas sanciones estadounidenses y la amenaza de desconectar al país del sistema de transferencia de datos bancarios SWIFT.

¿Tú que piensas, habrá una nueva crisis de misiles en Europa?