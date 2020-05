Riesgo de volver al confinamiento es muy real: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este miércoles que “el riesgo de volver al confinamiento es muy real” en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada.

“The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020