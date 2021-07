Richard Branson será, ahora, el primer multimillonario en viajar al espacio

El multimillonario británico Richard Branson anunció su intención de viajar al el próximo 11 de julio a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic.

Adelantándose así a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20.

De lograrlo, Richard Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

“Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas”, dijo.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021